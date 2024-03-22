Вчителі англійської мови з Тернопільщини можуть пройти стажування у Канаді.

Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Ольга Хома. За її словами, аби скористатися можливістю необхідно пройти відбір.

Вчителі зможуть стажуватися в Канаді завдяки проєкту «Ukrainian English Language Education and Teacher Training Project», в якому бере участь Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

«Серед завдань програми – отримання професійних знань про сучасні методи викладання англійської мови в початковій та середній школі. Вчителі англійської мови, відібрані для участі у програмі, на цей час беруть участь у тритижневому методичному курсі, який проводиться в Саскачеванському університеті та університеті Ватерлоо. Ці вчителі стануть амбасадорами проєкту та зможуть передавати свій досвід колегам з Тернопільщини. Проєкт лише стартував і ця група є першою. Розглядається продовження проєкту до 2027 року».

Вчителі, які пройдуть стажування в Канаді, передаватимуть досвід колегам на Тернопільщині.