В Гусятинському краєзнавчому музеї діти робили “трипільський салат” та куштували музейне печиво.

Про це Суспільному повідомив директор музею Тарас Василик.

За словами Тараса Василика діти, які готували “трипільський салат” печиво – вихованці Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості.

“Наш трипільський салат – це салат Олів’є. Але суть, фактично, не в самому олів’є, а в тому, за допомогою чого вони його готували. У нашому музеї діти нарізали овочі за допомогою знарядь праці з кремнію, які використовували за часів трипільської культури. Тобто різноманітні скребки, ножі та сокирки”.

Тарас Василик каже, що знаряддя праці, якими користувалися діти – навчальні зразки, ідентичні з оригіналами.

“Ми їх виготовили для того, аби відвідувачі музею могли самі відчути, спробувати й побачити, як ними працювали наші предки”.

Олів’є для “трипільського салату” обрали, бо в ньому є багато складників, каже директор музею.

“Поки діти різали та кришили, їм розповідали про побут трипільців: з чим вони працювали, які в них були сім’ї, що вони робили та готували. Після приготування “трипільського салату” дітям провели екскурсію музеєм та пригостили їх музейним печивом”.

За словами Тараса Василика, такі заходи в Гусятинському краєзнавчому музеї спрямовані на те, аби більше зацікавити дітей українською культурою.