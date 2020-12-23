Три десятки пожежників, спецавтомобілі, сирени: що коїлося на “Новій пошті”. ФОТО

22 грудня на території відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Тернопіль вул. Микулинецька, 46, відбулись тактико-спеціальні навчання, за участю сил та засобів Тернопільського гарнізону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Як повідомляють у ДСНС, було залучено близько 30 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Захід організовано з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей, а також для відпрацювання працівниками установи навиків своєчасного оповіщення про пожежу, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню.

За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електропроводки виникла пожежа стелажів з посилками в складському приміщенні. Пожежа розповсюдилась по горючих матеріалах. Вогонь швидко набрав обертів, виникла загроза поширення пожежі на інші приміщення. Орієнтовна площа загоряння склала 250 м. кв.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній, здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.

Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно, рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням.