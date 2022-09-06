В області завершують підготовку до нового опалювального сезону. До роботи готові майже всі котельні.

Працівники комунальних служб відремонтували та замінили 23,3 кілометри водопровідних (81,5 %), 4,2 кілометри каналізаційних (80,8 %) та 1,79 км теплових (82,6 %) мереж. Детальніше про готовність до осінньо-зимового сезону розповів начальник управління містобудування та архітектури ТОВА Володимир Харченко.

– Підготовка до опалювального сезону триває, – каже Володимир Харченко. – Рівень готовності житлово-комунального господарства складає понад 82%. Наразі йде накопичення паливно-мастильних матеріалів, твердого палива на тих котельнях, які будуть працювати на альтернативних видах палива. В цілому готується до опалювального сезону 1277 котелень, з яких більше 400 вже переведені на альтернативні види палива. Тернопільщина активно займалась цим питанням і в нас на сьогодні цей показник є одним із найкращих. Всіма територіальними громадами і районними державними адміністраціями розроблені плани дій в кризових ситуаціях на випадок якщо буде припинено постачання води, електроенергії або газу. Активізувалася робота щодо забезпечення, в першу чергу, бюджетних установ засобами автономного живлення, втому числі і за допомоги міжнародних донорів. Станом на 1 вересня на об’єктах соціально-культурного призначення встановлено більше 230 генераторів, які забезпечують автономне електроживлення об’єктів. Насамперед у цьому питанні увага приділялась лікувальним закладам.

Володимир Харченко також нагадав жителям області, що вчасна і в повному обсязі оплата комунальних послуг забезпечить стабільну роботу підприємств комунальної галузі.