29 березня у Тернополі завершується опалювальний сезон.

Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

“Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 роках у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00 год 00 хв”, – ідеться у повідомленні.

Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендують завершити опалювальний період також з 29 березня.

“Будемо завершувати опалювальний сезон в Тернопільській громаді з 29 березня. Дякуємо нашим Захисникам, що зимою 2023-2024 року у нашій громаді не було аварійних ситуацій з опаленням. Маємо надію, що і наступна зима буде теплою, а опалювальний наступний сезон 2024-2025 років також буде спокійний та без аварійних ситуацій. Дякуємо ЗСУ!”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.