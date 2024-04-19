Коли в Тернополі будуть зупиняти котельні. Графік

29 березня у Тернопільській міській територіальній громаді завершився опалювальний період 2023-2024 років. Відповідно на підприємствах, що обслуговують житловий та нежитловий фонд міста, незабаром розпочнуться ремонті роботи та підготовка до нового опалювального сезону.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік зупинок котелень, паливних підприємств та ділянок теплових мереж на ремонтний період 2024 року.

Окрім зупинок котелень будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж.