29 березня у Тернопільській міській територіальній громаді завершився опалювальний період 2023-2024 років. Відповідно на підприємствах, що обслуговують житловий та нежитловий фонд міста, незабаром розпочнуться ремонті роботи та підготовка до нового опалювального сезону.
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік зупинок котелень, паливних підприємств та ділянок теплових мереж на ремонтний період 2024 року.
Окрім зупинок котелень будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж.
- з 17.06. по 03.07. ділянки т/м до житлових будинків (далі ж.б.) по булв. Пантелеймона Куліша,8, 10; 15 Квітня,15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
- з 16.05.по 29.05. ділянки т/м до житлових будинків (далі ж.б.) по вул. Володимира Великого, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 5, 9, 11;
- з 01.05 по 16.05. ділянка т/м до ж.б. по вул. Володимира Великого, 4, 6, 10; булв. Дмитра Вишнівецького, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6;
- з 30.05 по 12.06. ділянка т/м до ж.б. по вул. Полковника Морозенка, 1, 3, 5, 7; булв. Дмитра Вишневецького, 2, 4; вул. Василя Симоненка, 1, 3, 5;
- з 13.06 по 03.07. ділянка т/м до ж.б. по вул. Василя Симоненка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20; булв. Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4; 15 Квітня, 37, 39, 41, 43, 45;
- з 27.06.по 10.07. ділянки т/м до ж.б. по вул. Київська, 16, 18; 15 Квітня, 7, 9; вул. Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- з 11.07.по 24.07. ділянки т/м до ж.б. по вул. Братів Бойчуків, 1, 1а, 17, вул. 15 Квітня, 1, 3, 3б, 5, 5б; просп. Злуки, 53, 55, 57;
- з 25.07 по 07.08. ділянки т/м до ж.б. по вул. Київська, 4, 8, 10, 12, 14;вул. Мирона Тарнавського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; вул. Любомира Гузара, 10, 12; вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5; вул. Олександра Смакули, 1; Київська, 6;
- з 08.07 по 07.08. ділянки т/м до ж.б. по вул. 15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10; булв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. Сергія Корольова, 2, 4, 6, 8, 10; вул. Василя Стуса, 2, 4, 8, 10;
- з 08.08 по 21.08. ділянки т/м до ж.б. по вул. Любомира Гузара, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17; вул. Мирона Тарнавського, 1, 2, 3, 4, 5; просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43;
- з 19.08. по 30.08. ділянки т/м до ж. б. по вул. Київська,1, 3, 5, 7, 9, 11;