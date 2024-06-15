На сьогодні на Тернопільщині змінили години вимкнення електроенергії: новий графік

На сьогодні, 15 червня, змінено години застосування графіків вимкнення електроенергії.

Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго”, сьогодні світло вимикатимуть з 16 до 23 години.

Години вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів:

08:00-09:00 5 черга

16:00-19:00 6 та 4 черги

19:00-20:00 5 черга

19:00-22:00 3 черга

22:00-23:00 1 черга

Енергетики нагадують, що ситуація в енергосистемі залишається складною і тому вимушено застосовуються вимкнення електроенергії у споживачів.