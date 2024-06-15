На сьогодні, 15 червня, змінено години застосування графіків вимкнення електроенергії.
Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго”, сьогодні світло вимикатимуть з 16 до 23 години.
Години вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів:
- 08:00-09:00 5 черга
- 16:00-19:00 6 та 4 черги
- 19:00-20:00 5 черга
- 19:00-22:00 3 черга
- 22:00-23:00 1 черга
Енергетики нагадують, що ситуація в енергосистемі залишається складною і тому вимушено застосовуються вимкнення електроенергії у споживачів.