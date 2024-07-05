На Тернопільщині один день не будуть вимикати світло. Відомо, коли саме

В Україні у липні змінять графіки відключень світла. У кожній області буде один день протягом двох тижнів, коли світло не вимикатимуть.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Слово і Діло.

Так, з 9 по 24 липня у всіх областях буде змінено графіки відключень.

«В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні», – сказано в повідомленні.

Це необхідно для того, щоб було проведено вимірювання фактичного споживання у кожній області. Такі виміри проводяться щорічно – взимку та влітку, пояснили в Укренерго.

У разі відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік для областей (коли не відключатимуть світло) такий: