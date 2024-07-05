В Україні у липні змінять графіки відключень світла. У кожній області буде один день протягом двох тижнів, коли світло не вимикатимуть.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Слово і Діло.
Так, з 9 по 24 липня у всіх областях буде змінено графіки відключень.
«В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні», – сказано в повідомленні.
Це необхідно для того, щоб було проведено вимірювання фактичного споживання у кожній області. Такі виміри проводяться щорічно – взимку та влітку, пояснили в Укренерго.
У разі відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік для областей (коли не відключатимуть світло) такий:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька область;
- 19 липня: Тернопіль; Полтавській, Херсонській, Закарпатській області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.