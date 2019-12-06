Традиційно, напередодні Дня місцевого самоврядування, у Тернополі відзначають Премією імені Володимира Лучаківського кращих містян, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу міста.

Цьогоріч Премії присвоєно тернополянам у номінаціях: «Майбутнє створюється сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста» та «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення».

Так, 6 грудня під час пленарного засідання 41-ої сесії Тернопільської міської ради, Премії імені Володимира Лучаківського у розмірі 10 тис. грн. було вручено: директору Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола Марії Баб’юк, директору КП «Туристично-інформаційний центра міста Тернополя» Тарасу Ковальчуку та члену Національної спілки письменників України, організатору і координатору фестивалів «Ї» та «Файне місто» Юрію Матевощуку.

Як зазначив міський голова Сергій Надал, пропозицій щодо кандитатів цього року надходило дуже багато, усі вони були переглянуті спеціально створеною комісією, і серед них визначено переможців.