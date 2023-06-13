12 червня о 06:37 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що виникла в селі Івання Лопушненської ТГ Кременецького району.

На виклик негайно вирушив черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста та добровільних пожежних команд сіл Лопушно та Старий Олексинець. Вогнеборці спрямували всі сили та засоби на ліквідацію загоряння. О 07:20 пожежу було локалізовано на площі 15 м. кв, а о 07:29 – ліквідовано. Під час гасіння врятовано господарську будівлю.

На місці події без ознак життя виявлено тіло власника домогосподарства, 1986 року народження. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі встановлюються.

Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 15 та зазнали травмування 18 людей, повідомляють в управлінні ДСНС.