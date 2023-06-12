У Тернополі судили чоловіка, який на початку війни придбав штурмову гвинтівку, щоб захищатись від російських окупантів. За це він отримав один рік іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, передає ТСН.

За даними суду, в чоловіка під час обшуку вилучили нарізну, автоматичну, штурмову гвинтівку CZ807 та патрони до неї. Він зберігав удома зброю без дозволу.

На суді підозрюваний розповів, що у березні-квітні 2022 року йому вдалось дістати зброю для того, щоб захищати свою домівку від російських окупантів. Тернополянин стверджував, що 24 лютого 2022 року у відділку поліції йому в усній ромові дозволили зберігати вдома зброю для захисту від Росії. Чоловік визнав, що зброя буда незареєстрована, проте він її ніколи не використовував. Він також розкаявся та просив суд його суворо не карати, оскільки доглядає за тяжко хворою дружиною та є членом громадських організацій, які допомагають ЗСУ та ветеранам.

Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. Він також повинен сплатити понад 17 тисяч гривень за проведення судових експертиз.