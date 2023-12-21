Вчора військовослужбовці Львівського загону Держприкордонслужби виявили викрадений автомобіль, яким кермував тернополянин.

Мешканець Тернополя їхав мікроавтобусом “Мерседес” через пункт пропуску “Рава-Руська”. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних. Як з’ясували охоронці кордону, транспортний засіб було викрадено у Франції у листопаді минулого року. Прикордонники також встановили, що автомобіль української реєстрації заїхав в Україну до початку його розшуку. За цим фактом військовослужбовці негайно поінформували Укрбюро Інтерполу у Києві та отримали підтвердження інформації щодо авта.

Зрештою транспортний засіб 2018 року випуску разом із водієм вибули з пункту пропуску разом зі співробітниками Нацполіції.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.