Цими вихідними завершився у Запоріжжі XXV Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті Євгенія Трухіна.

У змаганнях брали участь представники шести країн. Серед українських борців – і тернопільські вихованці ДЮСШ з греко-римської боротьби.

Міжнародний турнір пам’яті Євгенія Трухіна, який відбувся 24 – 25 січня у Запоріжжі, – популярні змагання, у яких брали участь спортсмени з Білорусі, Вірменії, Ізраїля, Молдови, Польщі, України. Загалом у поєдинках змагалося 250 спортсменів, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

«Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя посіли такі місця: вагова категорія 55 кг., Едуард Стрільчук (студент ТНЕУ: факультет аграрної економіки та управління) зайняв третє місце; бронзу здобув ще один представник Тернопільщини у ваговій категорії 63 кг. Василь Васильківський (студент ТНЕУ: факультет економіки управління). Вітаємо батьків спортсменів і тренерський склад».

Додамо, переможці змагань представлятимуть країну за кордоном.

Софія Романська