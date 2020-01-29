Через ринкове зниження ціни природного газу прем’єр-міністр України рекомендував обслуговуючим підприємствам зменшити вартість теплопостачання. Відтак тернополянам пообіцяли перерахувати плату за тепло і гарячу воду.

У січні вартість тепла і гарячої води у тернополян має знизитися на 20%, – зазначив на брифінгу міський голова Сергій Надал. Обіцяють перерахувати плату і за попередні місяці від початку опалювального періоду.

«Цього року ми бачимо суттєву економію у споживанні енергоносіїв. Зокрема, це стосується комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Цього вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію нового обладнання, яке дозволяє заощаджувати, а також зменшення ціни на природний газ. Виконавчий комітет прийняв рішення, яке зобов’язує підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» зробити перерахунок плати за постачання тепла та гарячої води для населення. Відтак за жовтень, листопад, грудень перераховано плату за енергопостачання. Економія буде становити в середньому 20%».

Перерахувати плату пообіцяли всім споживачам «Тернопільміськтеплокомуненерго». Стан розрахунків доступний онлайн в особистих кабінетах споживачів. Надалі у комунальному підприємстві обіцяють сформувати новий тариф, який не потребуватиме додаткових перерахунків.

Додамо, попри зменшення ціни на природний газ, споживачі у 2020-му році змушені платити окремо за його доставку. Отже, чи вдасться зменшити витрати на комуналку, питання залишається відкритим.

Софія Романська