За незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин тернополянка сидітиме за ґратами 9 років.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільський апеляційний суд, залишив в силі вирок суду першої інстанції, за яким тернополянку засудили до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна за зберігання з метою розповсюдження психотропних речовин(ч. 3 ст. 307 КК України).

У суді прокурори довели, що жінка у вересні 2022 року, перебуваючи в на території кооперативу «Текстильник», робила «закладки» згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору. Під час обшуку у неї виявили та вилучили 56 поліетиленових пакунків із солями PVP, що становило майже 20 г заборонених психотропних речовин.

Суд залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, вирок Тернопільського міськрайонного суду без змін, відтак винна особа проведе 9 років за ґратами.

Вирок суду вступив у законну силу.