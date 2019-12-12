Українка Анастасія Меркушина виграла кваліфікацію у новому виді біатлонної програми – суперспринті на етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який стартував в італійському містечку Ріднау.

Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, Меркушина не була найшвидшою на трасі, але краще за конкуренток упоралася з вогневими рубежами і на 1,8 секунди випередила польську спортсменку Йоанну Якелу.

Фінальна частина змагань розпочнеться о 16:00 за київським часом, передає Радіо Свобода.

Суперспринт – найновіший вид біатлонної програми. Гонка складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6 пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.

У фіналі беруть участь 30 найкращих за підсумками кваліфікації. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п’ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.