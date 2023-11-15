Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про можливе завершення кар’єри.

«У моїх планах після кожного сезону приймати відповідне рішення – чи продовжувати кар’єру далі чи ні. На це впливають результати протягом сезону, стан мого організму, можливості для того, щоб я продовжив кар’єру, або чи зможу потрапити в централізовану підготовку.

Тому я вирішив, що після кожного сезону буду приймати відповідні рішення щодо продовження підготовки до Олімпіади-2026. Зараз планів по завершенню кар’єри у мене немає», — цитує слова Дмитра видання XSport.