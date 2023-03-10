Блискуче виступила національна паралімпійська збірна команда України на фінальному етапі кубку світу з лижних перегонів та біатлону. Ці змагання з 1 до 8 березня тривали в американському місті Мідвей.

Як повідомили у Національному паралімпійському комітеті України наша команда виграла 33 медалі: 12 золотих, 9 срібних та 12 бронзових. В етапі кубку світу взяли участь спортсмени з 18 країн світу, в тому числі 12 паралімпійців України. Серед них і тернополянин Тарас Радь, на рахунку якого 5 медалей: три золоті, срібна та бронзова.

На початку перегонів, першого березня, наш земляк став другим у лижних перегонах спринт класичним стилем. Під час індивідуальної гонки вільним стилем на 5 кілометрів, яка проходила другого березня, Тарас Радь виграв бронзову медаль. А на третій день став першим у біатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 кілометрів. П’ятого березня, в біатлоні спринті на 7,5 кілометрів наш земляк також виграв «золото». У п’ятий день змагань, сьомого березня, в біатлоні гонці переслідувані Тарас Радь виграє третю золоту медаль.

За інформацією Національного паралімпійського комітету України, після змагань вручали кубки за перше місце та медалі найкращим у зимовому сезоні 2022-2023 років спортсменам. Від України кубок у біатлоні здобули Тарас Радь, Богдана Конашук та Анатолій Ковалевський (гайд – Олександр Мукшин) – вони посіли перше місце у біатлоні.