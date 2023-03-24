Весняна частина Чемпіонату України з біатлону триває у Буковелі. За перші два змагальні дні на п’єдестал переможців вже підіймалося четверо тернополян.

У перший день чемпіонату 22 березня спортсмени змагалися у суперспринті. І тут найкращі результати серед чоловіків показали двоє тернополян Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

– Першим переможцем весняної частини Чемпіонату України став Дмитро Підручний! – повідомили на сайті Федерації біатлону України. – Капітан чоловічої збірної досить впевнено пройшов кваліфікацію суперспринту, але через три промахи був лише четвертим. Однак у фіналі, що пройшов у формі мас-старту, Дмитро став найсильнішим! Третє місце, як і у кваліфікації, а разом з тим бронза чемпіонату – у Віталія Мандзина, якому не вистачило лише три секунди, аби нав’язати боротьбу за друге місце.

Серед жінок у суперспринті дві переможці також тернополянки. Олена Білосюк зайняла друге місце, у Анастасії Меркушиної – третє.

– У фінальній перестрілці зійшлись Олена Білосюк та Христина Дмитренко, які до того три стрільби пройшли без штрафу, – розповіли у Федерації біатлону України. – І попри досвід Олени, саме її молодшій суперниці вдалось відстрілятись більш якісно – одне штрафне коло у Дмитренко проти трьох у Білосюк! До фінішу повноцінно виправити ситуацію у нашої олімпійської чемпіонки змоги вже не було. Христина Дмитренко – чемпіонка України!

У другий день змагань проходила індивідуальна гонка. Серед чоловіків якісну стрільбу показав Віталій Мандзин. У нього був один промах, у результаті чого спортсмен виграв срібну медаль.

24 березня на Чемпіонаті України день відпочинку, а в суботу заплановані гонки з масовим стартом.