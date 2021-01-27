Перша гонка чемпіонату Європи принесла збірній України медаль.

У середу, 27 січня, в польському Душники-Здруй жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи-2021 з біатлону, повідомляє Sport.ua.

26-річна українка Анастасія Меркушина закрила всі 20 мішеней і стала віце-чемпіонкою Європи. Вона програла лише 2,9 секунди досвідченій польці Моніці Гойніш, якій один промах не завадив завоювати золоту медаль.

Бронзовою призеркою гонки стала росіянка Лариса Кукліна, котра стабільно виступає на Кубку світу. Всього на індивідуальну гонку були заявлені 122 біатлоністки, з них фінішували 118. Дві не стартували, а ще одна, румунка Анастасія Толмачова, зійшла з дистанції після того, як не закрила жодної мішені на першій стрільбі.