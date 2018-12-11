Тернополянам “підклали” свиню. ФОТО

11/12/2018 Розмір тексту:

Символ 2019-го року встановили у Тернополі. На Театральному майдані уже стоїть кількаметрова свиня, декорована оригінальним рослинним орнаментом.

Тернополяни активно фотографуються біля символічної свині, а також випробовують новорічні розваги.

«Настрій уже святковий, новорічний. Тим більше, що центр вже виглядає святково. Все навколо нагадує, що Новий рік незабаром. По-особливому тішаться діти. Адже в центрі міста є багато різних зимових розваг. Є де погуляти і сфотографуватися», – каже тернополянка Юлія Білих.

За китайським календарем, символ 2019-го року – Жовта Земляна Свиня або Кабан. Ця тварина завершує дванадцятирічний цикл.

Додамо, в центрі Тернополя завершують прикрашати ялинку. Вона засяє 19-го грудня у День святого Миколая. Комунальники наразі прикрашають її новими пластиковими гілками, які закупили цього року.

Відучора на Театральному майдані Тернополя відкрили ковзанку. Катання у будні вартує 50 грн., у вихідні – 65.

Софія Романська