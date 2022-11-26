26 листопада на Театральному майдані Тернополя пройде Всеукраїнська акція “Запали свічку пам’яті”.

У День пам’яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років, що припадає на четверту суботу листопада, у Тернополі проведуть поминальні заходи.

Так, 26 листопада на Театральному майдані відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті». Початок о 16:00 год.

Цього ж дня о 16:00 год традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Тернополян запрошують долучитися до збереження пам’яті про Голодомор та запалити свічку у вікні своєї домівки.