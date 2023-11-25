Сьогодні, 25 листопада Тернопіль вшанував памʼять жертв Голодоморів.

Традиційно на Театральному майдані відбулося віче, учасники якого виклали хрест зі свічок.

“Україна сьогодні згадує мільйони невинних душ, яких позбавили життя московські кати. Минає 90 років від Голодомору 1932-1933. 12 мільйонів людей замучених голодом. На своїй родючій землі. Важко навіть осягнути розумом ці цифри.

Пройшло 90 років, але ворог, який тоді замучив голодом мільйони українців, знову хотів повторити свій страшний злочин. Московити мали викрасти всі запаси українського зерна, як вони це зробили на окупованій Херсонщині, Запоріжчині, та знову заморити українців голодом. У цьому осатанілі варвави є вірними послідовником кривавого сталіна.

Але тепер ворогу не вдасться повторити свій злочин. Ми маємо свою державу. Незалежність та волю українців захищають мужні воїни. Тому цього року українці вшановують жертв зі словами: «Пам’ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну».

Вічна пам’ять загиблим! Слава Україні! Слава нашим Героям!”, – зазначив у своєму зверненні з приводу трагічної дати міський голова Тернополя Сергій Надал.

У нашій історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути.

Злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають меж.

Трагедії, настільки великі, що людство ще не вигадало слів, щоб описати той біль, який пережили українці.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – злочину геноциду, який вчинив тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, народу України.

У роки голодомору в Україні щохвилини помирало 24 людини.

4 500 000 українців було знищено за два роки.

Вони не змогли забрати в нас свободу. Вони спробували забрати наше життя.

Цього року ми вдруге вшановуємо жертв Голодомору в умовах повномасштабної російської агресії.

Ми знову маємо справу з російським імперіалізмом, який і не приховує своїх злочинних намірів: знищити Україну та українську ідентичність.

Нині українські воїни, які зупинили навалу і звільнили від ворога безліч населених пунктів, не лише захищають територіальну цілісність і суверенітет України, але і нашу історію, пам’ять, право бути господарями на своїй землі, шанувати власну мову, культуру, Героїв.

Сьогодні українці по всьому світу запалюють свічку у домівках як символ скорботи за загиблими, віри в перемогу України й готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися.

Нас не зламати.

Наш вогонь не згасне.

Слава Україні”, – ідеться у зверненні голови ОВА Володимира Труша.