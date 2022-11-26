33 години без їжі – у Тернополі проводять акцію “Сопричастя”, під час якої вшановують жертв Голодомору. Її започаткувала і щороку організовує Спілка Української Молоді.

Про це Суспільному розповіла голова тернопільського осередку Спілки Леся Голик.

Жінка каже, долучитись може будь-хто, якщо дозволяє стан здоров’я. Учасники відмовляються на 33 години від їжі, а також мають зробити будь-яку добру справу.

Акція “Сопричастя”, під час якої вшановують жертв Голодомору, розпочалась у Тернополі. Цьогоріч до неї вперше долучились школярки Ярина та Магдалина.

“Раніше ми чули про акцію, але не брали участь. Цього року ми вирішили взяти участь в цій акції, ми відмовитись від чогось такого, від чого нам важко відмовитись. Наприклад, я відмовилась від телефонних ігор і різних забав. На 33 години, з 7 ранку п’ятниці і до 4 години суботи”, – каже учасниця акції Ярина Синиця.

Мама Ярини долучається до акції “Сопричастя” щороку. Жінка каже, для дітей правила не такі, як для дорослих.

“Ця акція в першу чергу для дорослих, хто бере участь, добровільно відмовляється від їжі на 33 години. Один з моментів акції – це піст, але оскільки вони ще малі діти, то їм це може нашкодити. Для них піст – це просто відмовитися від того, що може дозволити їхнє здоров’я”, – каже учасниця акції Мар’яна Марець.

Акцію започаткувала і щороку організовує Спілка Української Молоді, розповіла голова тернопільського осередку Спілки Леся Голик. За її словами, окрім посту, учасники мають зробити будь-яку добру справу.

“Цього року ми все робимо з поправкою на війну, справи ми закликаємо долучатись до якоїсь такої справи, яка б допомогла нашим бійцям. Наше юнацтво, ми закликаємо долучатися до виготовлення окопних свічок, а всіх інших – до тої роботи, яку вони можуть робити, яка б допомогла нашим хлопцям”, – каже голова тернопільського осередку СУМу Леся Голик.

Леся Голик каже, завершиться акція о 16 годині спільною молитвою.