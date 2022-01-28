«Lots of Socks» – під такою назвою стартує Всесвітній флешмоб, до якого долучаються і тернополяни. Люди одягатимуть кольорові шкарпетки з особливим дизайном, щоб підтримати осіб із синдромом Дауна.

Учасники флешмобу «Lots of Socks» планують 20 березня одягнути кольорові шкарпетки, зробити фото і викласти його у соцмережі з хештегом #LOtsOfSocks, – розповідає співорганізаторка акції Ольга Гордієнко. Замовити шкарпетки можна за телефоном: (067) 755 89 68.

«Пропонуємо придбати кольорові шкарпетки. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на оздоровлення та відпочинок дітей з синдромом Дауна. Будемо вдячні усім, хто підтримає флешмоб «Lots of Socks», а відтак і «сонячних» діток і молодь з нашого краю. Нині надзвичайно важливо пам’ятати про потреби таких людей”.

Додамо, відзначають Всесвітній день людей із синдромом Дауна 21 березня. Дата обрана не випадково, оскільки символічно означає синдром Дауна, причина якого у трисомії однієї хромосоми.