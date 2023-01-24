Вже третій місяць поспіль у Тернополі пенсіонери на базі територіального центру Тернопільської міської ради в’яжуть речі для військових ЗСУ.

Бійцям передають теплий одяг, а найбільша потреба є саме у шкарпетках, пише “Файне місто“.

Жінки зазначають, що раніше в’язали ще й балаклави і шапки, але наразі військові таки більше потребують шкарпеток.

– Коли я прийшла сюди, то не вміла в’язати. Всього мене навчили тут. Мені з самого початку було важливо допомагати, тому що ж така біда. А тепер тим більше – моя дочка так само зараз на фронті. Вона передала, що наші носочки їх там дуже виручають. Ті дівчата, які з нею проживають, дуже їх хотіли. Тому тепер, крім чоловічих, ми в’яжемо і жіночі, – ділиться відвідувачка терцентру.

Наразі відвідувачі матеріалами забезпечені, але за бажанням можна приносити ще ниток.

Завідувачка денного перебування Світлана Чайківська зазначила, що в’язані теплі речі передають на фронт за потреби. Минулого разу, а саме напередодні нового року, вони відправили захисникам і захисницям більше 50 пар шкарпеток, 15 балаклав і шапки.

Також завідувачка зазначила, що вироби приносять не тільки відвідувачі терцентру, а й інші охочі. Їхні речі також передають військовослужбовцям. Адреса, куди приносити виготовлені речі: вулиця Лисенка, 8.