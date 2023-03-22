21 березня – Всесвітній день людей із синдромом Дауна. З цієї нагоди жителі Тернопільщини одягнули різнокольорові шкарпетки та виклали фотографії у соцмережах. Таким чином жителі краю показали підтримку людям із синдромом Дауна.

Синдром Дауна – це вроджена генетична аномалія, розповсюджена в усьому світі.

За інформацією ВООЗ, у світі щороку народжується від трьох до п’яти тисяч дітей із синдромом Дауна, це одна дитина на 1000-1100 здорових немовлят.

«Одягаючи різнокольорові шкарпетки людина показує, що різні ноги мають рівні права. Тобто людина показує свою повагу до людей або дітей, які мають інвалідність, і підтверджує рівні права кожної людини, незважаючи на наявність або відсутність особливих потреб. Двадцять перший день третього місяця року був обраний свідомо, це пов’язано з тим, що захворювання являє собою трисомію за 21‑ою хромосомою. Такі люди мають 47 хромосом у каріотипі замість звичних 46. Першим у кінці ХІХ століття на цей недуг звернув увагу англійський лікар Джон Ленґдон Даун, його прізвище й дало назву хворобі», – каже керівниця ГО «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко.

За інформацією МОЗ, ймовірність народження дитини із синдромом Дауна збільшується з віком матері, а також залежить й від віку батька. Одним із факторів ризику є близькоспоріднені шлюби. Для дітей з цим захворюванням життєво важлива рання діагностика і допомога лікарів.

В Україні «дітей Сонця», так називають малюків із синдромом Дауна, народжується щороку понад 400, це кожна 700 дитина, кожного п’ятого з них батьки залишають у пологовому будинку.