Студент тернопільського педуніверситету Юрій Галицький захистив бакалаврську роботу з передової. Юнак захищає Україну від російських окупантів в східних областях.

Юрій – боєць десантно-штурмової бригади. Три роки тому він підписав контракт зі Збройними Силами України.

«У мого підопічного був захист бакалаврської роботи з фронту. Захист відбувався дистанційно, оскільки він не міг сюди приїхати. Юра надзвичайно талановитий, добре володіє англійською мовою, використовував під час написання англійськомовні джерела. Він писав в мене курсові роботи, з ним справді було дуже цікаво працювати. Юра завжди цікавився військовою технікою та озброєнням, війнами, тактикою. Його бакалаврська робота пов’язана з одним із найстаріших періодів історії візантійської імперії. Знаю, що ваш найважчий екзамен ви також складете “на відмінно”. І з вами святкуватиме вся Україна», – зазначив науковий керівник студента, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак.

Додамо, з тернопільського педуніверситету чимало студентів і викладачів пішли захищати Україну. При цьому вони продовжують дистанційно навчатися і працювати.