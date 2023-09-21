Ми повідомляли про смерть студента факультету фізичного виховання, гравця чоловічої волейбольної команди ТНПУ Михайла Цугорка. Виявилося, що хлопця без ознак життя знайшли у Празі.

«Раптова звістка про смерть Михайла вразила серця всіх, хто його знав. Пішов з життя талановитий спортсмен – волейболіст, людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, дружелюбний та завжди усміхнений, життєрадісний, повний сил, мрій, планів на щасливе майбутнє», – зазначила у своєму дописі тренерка волейбольної команди ТНПУ Олена Сопотницька.

Як повідомляють Тернополяни, 16 вересня українець Михайло Цугорка пропав безвісти в столиці Чехії Празі. На жаль його знайдено мертвим.

Раніше дівчина зниклого хлопця Настя писала на своїй сторінці в Інстаграм, що 16 вересня Михайло перестав виходити на зв’язок між 21 та 23 годинами. Мав їхати від станції метро Letňany до Vyšehrad, можливо, виходив десь в центрі.

Самостійні пошуки рідних не дали результатів і вони звернулися в поліцію. Зникнення українця сколихнуло соцмережі. Оголошення про його пошук поширили безліч небайдужих співвітчизників. Згодом до пошуку долучилися поліцейські, але хлопця, на превеликий жаль, знайшли мертвим.