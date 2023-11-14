На війні з російськими окупантами загинув колишній студент медичного факультету ТНМУ Михайло Шиш. Захиснику було всього 20 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці університету.

На війні Михайло служив бойовим медиком. Загинув на Куп’янсько-Лиманському напрямку, рятуючи пораненого побратима.

Михайло Шиш родом з Дубровиці Рівненської області. У 2020 році хлопець закінчив Дубровицький ліцей і пішов навчатися до Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського. Повну вищу освіту юнак отримати не встиг, оскільки одним з перших пішов служити бойовим медиком.

“Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Героя і розділяємо біль утрати. Вклоняємось доземно мамі Наталії Анатоліївні за люблячого сина, воїна, захисника.

Світла пам‘ять і вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці ТДМУ.