Рятувати Тернопільський став взялися комунальники та науковці. Вони наразі визначають джерела забруднення та проводять дослідження зразків мулу і води.

Проблема цвітіння води у Тернопільському ставі з кожним роком загострюється, – переконаний заступник міського голови Леонід Бицюра. На воді з’явилася синьо-зелена плівка. Ймовірно, до водойми потрапляють промислові відходи.

“Ми спостерігаємо сезонне цвітіння сіро-зелених водоростей, цього року воно дуже яскраво виражене. Ми задіяли агентство водного господарства, відібрали десять проб мулу та води. Одна з версій, яку ми опрацьовуємо — промислові викиди. Щоб з’ясувати, ми обстежили берег, а також відібрали додаткові проби, будемо бачити, який буде результат. На жаль, Тернопільський став забруднюється не лише влітку. Це водойма, яка працює як нирка міста Тернополя. Понад п’ятдесят років відбувається забруднення цього ставу: і нафтопродуктами, і добривами з боку сільськогосподарських угідь, і фекальними скидами”.

Очищення ставу — масштабний дороговартісний проект, який складається з п’яти етапів. Наразі у Тернополі реалізовують перший етап, що передбачає дослідження дна. Далі проводитимуть інженерні роботи.

Софія Романська