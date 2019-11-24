Тернополянин Дмитро Підручний виграв спринтерську гонці на відкритому чемпіонаті Швеції.

В цій гонці стартував сорок один спортсмен, дев’ятеро з них українці, повідомляє sports.te.ua. Підручний, показавши хорошу швидкість на лижні та закривши всі мішені, прийшов на фініш першим, випередивши найближчого конкурента на 28 секунд.

В першу десятку потрапив ще один українець – Богдан Цимбал, який зайняв дев’яте місце, а інший тернополянин – Руслан Бригадир, нажаль показав найгірший результат серед українців, фінішувавши тридцять другим.

Результати гонки:

1. Дмитро Підручний (Україна) – 22.51,3 (0)

2. Бенджамін Вегер (Швейцарія) – 23.19,2 (0)

3. Маріо Дольдера (Швейцарія) – 23.51,7 (0)

…

9. Богдан Цимбал (Україна) – 24.29,9 (1)

16. Артем Тищенко (Україна) – 24.58,7 (2)

17. Віталій Труш (Україна) – 25.04,5 (1)

20. Антон Дудченко (Україна) – 25.12,4 (1)

24. Тарас Лесюк (Україна) – 25.25,7 (3)

25. Артем Прима (Україна) – 25.33,6 (5)

32. Руслан Бригадир (Україна) – 26.17,5 (1)