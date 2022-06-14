На Тернопільщині сталося чергове ДТП зі смертельними наслідками.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня по обіді у селі Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району. Як повідомляють в управлінні ДСНС, там зіткнулися два легкових автомобілі – “Таврія” та “Ford Focus.

Внаслідок зіткнення одна пасажирка автівки загинула. Ще троє людей, за попередньою інформацією, отримали травми.

Рятувальники здійснили комплекс заходів для недопущення згорання на місці події та надали допомогу постраждалим.