Скільки ще триватиме війна? Опитування “За Збручем”

Напевно, найбільш бажаною і очікуваною подією для всіх українців нині є завершення війни. Звичайно ж, нашою перемогою – і це неодмінно станеться.

Проте навряд чи хтось зараз зможе спрогнозувати, коли. І скільки ще життів наших захисників і мирних людей по всі країні забере ця клята війна.

Щодня наші бійці роблять все, аби наблизити цей день – день, коли ми зможемо сказати один одному: “Ми перемогли!”. Волонтери, медики, значна частина цивільного населення країни долучаються до важливої спільної справи. Не залишається осторонь і міжнародна спільнота.

Тож сьогодні редакція “За Збручем” вирішила поцікавитися у читачів: скільки ще, на вашу думку, триватиме війна?

Пропонуємо обрати один із варіантів відповіді. Для цього потрібно перейти на головну сторінку сайту, проскролити (прокрутити) її до опитування, обрати потрібний варіант і натиснути кнопку “ГОЛОСУВАТИ“.

Водночас на сайті завершилося попереднє опитування, в якому ми поцікавилися, що будуть робити читачі після нашої перемоги у війні.

Більшість із понад трьох тисяч користувачів, котрі взяли участь у голосуванні, планують повернутися до звичного життя. Таких 74%, або ж майже 2300 респондентів.

Значно менше, лише 242 людини, планують розбудовувати Україну. Таких активних і небайдужих виявилося 8%.

Ще менше учасників опитування будуть садити дерева і боротися з корупцією – 4%.

Зайнятися улюбленою справою планують 3% респондентів.

Лише пів сотні людей (2%) готові іти у владу, стати депутатом і працювати на благо країни.

Стільки ж читачів мріють започаткувати власну справу.

Тільки один із сотні першим ділом після перемоги поїде на відпочинок (37 голосів).

І (що дивно) ніхто не обрав варіанту “Почну платити податки“. Чого б це?…