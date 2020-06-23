ПЛР-дослідження коронавірусу проведуть тернопільським вчителям, які задіяні в проведенні ЗНО-2020.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. У Тернополі діятиме 15 пунктів тестування, а загалом по області — 43.

25 червня відбудеться ЗНО з математики. Відтак в обласному центрі готують до відкриття пункти тестування. Завозять захисні маски як для учнів, так і для працівників, безконтактні термометри, миючі і дезінфікуючі засоби. “Понад 90% педагогічних працівників нині у профспілкових відпустках. Залишилися на роботі ті педагоги, які будуть задіяні в ЗНО. Ми готові до проведення основної сесії ЗНО, впевнені у тому, що його можна проводити. П’ятнадцять пунктів тестування підготовлені до роботи. В суботу завезені маски і для учнів, і для вчителів. Завезені миючі засоби, антисептики, термометри. Зі свого боку ми забезпечимо усі умови для його безпечного проведення”, – розповідає Ольга Похиляк.

Додамо, ЗНО потрібне тільки тим абітурієнтам, які вступатимуть до українських університетів. Оскільки цього року одинадцятикласників звільнили від обов’язкового складання державної підсумкової атестації. У Міністерстві освіти і науки сподіваються, що учасників ЗНО зменшиться на третину. Відтак знизиться ризик інфікування коронавірусом під час тестування.

Софія Романська