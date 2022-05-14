30 маскувальних сіток передали військовим тернопільські студенти-історики. Юнаки та дівчата виготовляли їх у волонтерському центрі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Сітки, виготовлені студентами, захищатимуть бійців військової частини А7293. Їх передасть військовим священник Архикатедрального собору о. Роман Демуш. Як зазначив ректор університету Богдан Буяк, студенти від початку антитерористичної операції допомагають військовим та співпрацюють з волонтерами. А після повномасштабного вторгнення Росії, волонтерська співпраця посилилася.

«Продовжуємо співпрацю нашого волонтерського центру із Архикатедральним Собором Непорочного Зачаття. Сьогодні передали о. Роману Демушу 30 маскувальних сіток для військової частини А7293. Разом крокуємо до Перемоги. Плетіння маскувальних сіток – це відома і постійна традиція у нас на факультеті. Від початку війни їх ми вже відправили багатьом військовим бригадам».

Гектари маскувальних сіток передали тернопільські студенти для українських захисників від початку війни. Вони захищають від ворожого ока українських воїнів.