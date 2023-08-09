Тернопільські патрульні оперативно супроводили в пологовий будинок вагітну жінку.

Вчора до екіпажу патрульних під’їхав автомобіль. Схвильований водій розповів, що в автівці перебуває його дружина на останньому місяці вагітності, у якої почалася кровотеча. Чоловік попросив патрульних про допомогу, бо на вулицях міста ускладнений рух транспорту.

Інспектори, не зволікаючи, увімкнули спецсигнали та швидко супроводили автомобіль через місто до лікарні.

“Дякуємо колегам Дмитру Пелиху та Івану Зозулі за своєчасну та оперативну допомогу. Так тримати”, – зазначили в управлінні патрульної поліції Тернопільщини.