В потрібному місці в потрібний час: тернопільські патрульні супроводили до лікарні автівку з дитиною, якій стало зле.

Учора, під час патрулювання на вулиці Руській, до інспекторів Дмитра Петрика та Людмили Галасіс за допомогою звернувся розгублений чоловік. Він попросив супроводити його автомобіль до дитячої лікарні, адже в салоні його автівки перебуває немовля, якому стало зле.

Без вагань охоронці порядку супроводили транспортний засіб до лікарні та передали батьків з дитиною медичним працівникам.

“Бажаємо немовляті швидкого одужання та міцного здоровʼя!

Ми поряд — задля вашої безпеки!”, – наголошують в управлінні патрульної поліції.