Три нагороди вибороли спортсмени з Тернопільщини на Кубку України з легкої атлетики в приміщенні, який відбувся 12 лютого в Києві. Дівчина і хлопці привезли «золото», «срібло» і «бронзу».

Чергового успіху досягла вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. Як зазначив тренер Володимир Дуда, у бігу на 2000 метрів з перешкодами талановита спортсменка знову здобула впевнену перемогу з особистим рекордом 6.35,78 сек. “Легкоатлетка з Тернопілля Тетяна Когут — знову здобула перемогу. Цього разу спортсменка встановила новий особистий рекорд — 6.35.78 сек. Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа вітає нашу ученицю Тетяну Когут з перемогою в Кубку України з легкої атлетики та новим особистим рекордом. Бажаємо ще більших перемог”.

Також в бігу на 2000 метрів з перешкодами Віктор Гнатів з результатом 5.59,78 сек виборов друге місце. Ще одну медаль завоював у Києві Олександр Хома, який, підкоривши планку на висоті 210 см, став бронзовим призером турніру в стрибках у висоту.