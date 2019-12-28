У німецькому Ґельзенкірхені в суботу відбулася Різдвяна гонка – щорічне комерційне змагання з біатлону, що проходить на стадіоні «Фелтінс-Арена».

Українська пара Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний прийшли третіми. Переможцем мас-старту стали Доротея Вірер і Лукас Хофер (Італія). Друга позиція дісталася Лаурі Дальмайєр та Філіпу Наврату (Німеччина), повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, Підручний виграв конкурс стрільців перед мас-стартом, перемігши у фіналі італійку Доротею Вірер.

Українські пари у Різдвяній гонці перемагали двічі. У 2008 році першими серед десяти пар стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му перемогу святкували Валя Семеренко та Сергій Семенов.

Різдвяна гонка або World Team Challenge проводиться з 2002 року на стадіоні «Фельтінс-Арена» футбольного клубу «Шальке». Зазвичай відбувається в останні дні грудня.

Змагання проходять у форматі парного заїзду, де один спортсмен чоловічої статі, а другий – жіночої. Від більшості біатлонних змагань Різдвяна гонка відрізняється доволі короткою трасою і штрафним колом не більше ніж 100 метрів. Загалом гонка складається з 10 етапів, хоч у період з 2002 до 2005-го їх було 20.



