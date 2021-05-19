Прочитане на одному з сайтів нагадало давню мініатюру Геннадія Хазанова.

Пригадуєте: балакучий і дуже правдолюбний папуга вибовкує все, що знає, в тому числі й різні сімейні таємниці своїх власників:

– А ваш син курит, курит, курит!!!

– Как, и часто?!

– Нет, только когда выпьет.

– Так он еще и пьет?!

– Да – когда в карты проиграет.

Розрекламував нещодавно заступник глави МВС Антон Геращенко підвищення штрафів за “п’яну” їзді – мовляв, вони стануть бар’єром перед любителями сісти за кермо, добряче хильнувши. Його б вустами, звісно, та й мед пити, але… щось не бачиться у щоденній статистиці драм і трагедій на наших автошляхах благотворного впливу підвищених фінансових санкцій. І далі – скрегоче понівечений метал і, головне, ллється людська кров. Здається, цілком очевидно: легенькими примочками і мікстурами тут не обійтися – необхідний гострий хірургічний ніж (а, може, й юридична сокира м’ясника). От і однієї з попередніх ночей, довелося прочитати, патрульні затримали чотирьох водіїв напідпитку. У одного з них не лише драгер “зашкалював” (2.06 проміле) – він (на кшталт отого синка, котрий доповнював куріння пиятикою) ще й не мав права керувати транспортним засобом за рішенням суду ще від 2011 р. (???). Яким чином йому вдалося – ні, краще запитати, чому він наважився сісти п’яним за кермо?

Відповідь очевидна: він “ложив” на всі оті судові рішення і погрозливі кивання пальцем Антона Геращенка та “іже з ним”.

Він – з категорії отої бидлоти, яка здатна реагувати лише на сильний біль і сильний страх.

Доки держава не змусить його і йому подібних відчути ці шляхетні почуття – доти на неї саму “ложитимуть” не лише маргінали, а й більш законослухняні обивателі. Це – залізна закономірність.