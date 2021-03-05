Майже чотириста нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби. Лише в обласному центрі виявили 130 хворих. Лідирує за кількістю інфікованих Тернопільський район.

Рівень захворюваності на COVID-19 в області різко збільшився цього тижня.

Протягом доби в обласному лабораторному центрі провели 1090 досліджень методом ПЛР. COVID-19 підтвердилося у 396 людей.

“Ми досягли таких показників, які перевищують три сотні за добу. Втім, епідситуацію не можна оцінювати лише за показниками захворюваності. Оскільки вона часто є неповною з певних об’єктивних причин. Тернопільська область від початку пандемії перевищувала загальноукраїнські показники. Місцями спостерігалися регіональні особливості, але у більшості ми перевищували загальноукраїнські показники на 10%. Але на сьогодні маємо ситуацію, коли перевищення — 20%. Окрім інцидентності, у нас зростає кількість осіб, які продовжують хворіти”, – пояснює епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Наразі в області з коронавірусом бореться близько трьох тисяч людей. Майже третина з них перебувають у лікувальних закладах. Ускладнює епідемічну ситуацію також велика кількість хворих на грип і ГРВІ.