Сьогодні вранці отримав нагоду дізнатися, що це таке – карантин вихідного дня. А також, що буває, коли різні владні органи схильні тлумачити його по-своєму.

Побачивши знайому з модельною стрижкою, вкусив себе за язик, щоб не бовкнути, що вона значно помолодшала, і сказав лише, що гарно і стильно виглядає. У відповідь почув цілу задихану розповідь про те, в яких умовах відбувалося оте таїнство підстригання. Воно більше скидалося на таємну сходку якоїсь нелегальної організації. Як розповіла жінка, похвалитися новим “каре” вона змогла лише тому, що знайома перукарка (мабуть, саме так згідно з новими правилами правопису) впізнала її за номером телефону і змовницьким голосом погодилася обслужити. У самому салоні дівчата з персоналу були настільки налякані невизначеністю стосовно карантину, що опустили ролети на вікнах і періодично телефонували до своїх колег з інших перукарень, щоб довідатися, як там справи у них і чи їх ще не “накрили”. Коли ж у салоні з’явився якийсь незнайомий клієнт, дівчата опісля довго і досить нервово з’ясовували між собою, як він зайшов і хто відчинив йому двері…

Такі випадки – неминучий наслідок того, коли центр диктує одне, а на місцях вирішують, що знають ситуацію краще і чинять по-своєму. Прем’єр-міністр з суворим поглядом з-під окулярів заявляє, що відміняти рішення уряду – поза межами компетенції міських голів. Останні ж у відповідь парирують, що оті рішення для них – не указ, і що вони на своїй території діятимуть так, як вважають за потрібне. Знову вкотре вже виникає запитання: ми унітарна держава чи удільні князівства? Це, зрештою, благодатна тема для розлогих дискусій у студіях політичних програм, яких увечері в п’ятницю довелося наслухатися чимало. Ще одне запитання у зв’язку з цим: кому в нас підпорядковані правоохоронні органи? Судячи з описаної вище реакції перукарок, вони таки не були впевнені в повній законності своєї роботи в суботу і остерігалися якихось дій з боку поліції. На сайті ж доводилося читати рекомендації міського голови правоохоронцям штрафувати лише за порушення санітарних правил. Зрештою, вся ця невизначеність обертається зайвими нервами для рядових працівників. Навіщо дівчатам-перукаркам, роботу яких доречно порівняти з художньою творчістю, такі стреси?

Добре, що знайомій моїй пощастило: на її голові вся ота катавасія ніяк не позначилася і виглядала вона стильно і привабливо. Додам по секрету: ще й молодшою за свій вік…