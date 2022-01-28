Спортсмен з Тернополя показав кімнату в олімпійському селищі у Пекіні. ФОТО, ВІДЕО

Збірна України з біатлону у складі делегації з 23 осіб прибула до Пекіна, де у лютому відбудуться Олімпійські ігри 2022.

Нагадаємо, до складу чоловічої збірної на Олімпіаду увійшли тернополянин Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

У жіночих гонках Україну представлятимуть Юлія Джима, Валя Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко та Олена Білосюк, пише Галас.

Спортсмени, тренерський штаб та сервіс-бригада сьогодні вранці приземлилися в аеропорту Шоуду.

Біатлонний турнір на Олімпіаді у Пекіні проходитиме з 5 по 19 лютого. Змагальну програму відкриє змішана естафета.

Стало відомо, що тест, який по прильоті в аеропорт здав головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра виявився позитивним. Пізніше тренер здав ще один тест, який виявився негативним. Тепер доля тренера вирішиться за підсумками ПЛР-тесту.

Між тим, спортсмени вже розселяються по своїм номерам в олімпійському селищі. Дмитро Підручний вже встиг продемонструвати свій на фото і відео:

А так виглядає номер Дар’ї Блашко: