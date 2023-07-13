Скільки платитимуть батьки за навчання дітей у мистецькій школі

Батьківську плату за навчання дітей у Тернопільському ліцеї №21- спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, які здобувають початкову мистецьку освіту, погодили у міській раді.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 липня.

– Цим рішенням ми погоджуємо на 2023-2024 навчальні роки щомісячну батьківську плату за навчання учнів, які здобувають початкову мистецьку освіту, – зауважив Володимир Дідич, заступник міського голови. – Також звільняємо від батьківської плати дев’ять категорій дітей та встановлюємо плату у розмірі 50% для п’яти категорій.

Звільнені від батьківської плати наступні категорії учнів:

– діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС;

– діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

– діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС, бойових дій під час військової агресії Російської Федерації проти України;

– діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

– діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування;

– діти-інваліди;

– діти з малозабезпечених сімей;

-діти з багатодітних сімей;

– діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Порівняно із минулим навчальним роком батьківська плата у ліцеї не змінилася, і становить 400 гривень в місяць.