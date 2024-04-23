13 учнівських мінікомпаній з 9 профтехів та 1 коледжу Тернопільщини взяли участь у ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO-2024.

Захід відбувся 20 квітня у Чернівцях та зібрав близько 200 учасників з Тернопільської, Чернівецької та Дніпропетровської областей. Восени 2023 року ці заклади освіти долучилися до програми «Компанія» від Junior Achievement Ukraine (JA Ukraine).

«Дякую організаторам за хороший захід, дякую Чернівецькій області як приймаючій стороні. Вірю в те, що такий ярмарок буде проходити у нас в Тернопільській області», – зазначила Ольга Хома, директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА. «Україна насправді потребує такого молодого покоління, яке готове жити, навчатися і розвивати нашу країну. Я бажаю кожному з вас мріяти, надихатися і реалізовувати свої мрії в нашій Україні»,- додала Ольга Хома.

Ярмарок молодіжного підприємництва є одним з важливих складових курсу «Компанія». Навчальний ефект від таких ярмарків полягає у можливості для учнів на практиці застосувати навички: презентувати продукцію, робити продажі, практикувати ділове спілкування та перемовини. А міжрегіональний склад учасників дає можливість обмінятися ідеями та досвідом з однолітками з інших областей.

Тернопільщину представляли такі навчальні заклади:

· Відокремлений структурний підрозділ “Зборівський фаховий коледж; Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”

· Бучацьке професійно-технічне училище;

· Заліщицьке вище професійне училище;

· Підволочиський професійний ліцей;

· Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука;

· Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі;

· Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму;

· Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну;

· Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей;

· Чортківське вище професійне училище.

Учні відчули себе справжніми підприємцями: презентували мінікомпанії та продукцію, над якою працювали майже рік. На ярмарку були представлені товари і послуги різних категорій – декоративні вироби ручної роботи, креативні вироби для дому, кулінарні вироби та корисні солодощі, етнічні та творчі вироби, спеціалізовані послуги та продукти, як то переробка краваток у аксесуари, розпис і адаптація атрибутики війни, а також мобільні шашличниці та органайзери. Також учасники ярмарки Junior EXPO-2024 провели для чернівчан та гостей міста 16 авторських майстер-класів.

«Сьогодні нам вдалося організувати справжнє свято молодіжного підприємництва. Активна постійна співпраця JA Ukraine з Департаментом освіти і науки Чернівецької ОВА, міською радою Чернівців, Департаментом освіти і науки Тернопільської ОВА, GIZ, програмі Skills4Recovery дала неймовірні результати. Ярмарок сьогодні є особливим. Адже тут присутні учасники з трьох областей. Це знаково, що в такий непростий для всієї країни, час ми об’єдналися задля розвитку і побудови успішного майбутнього України», – розповіла Віра Другова, менеджерка проєктів JA Ukraine.

Протягом 2023-2024 навчального року учні закладів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та передвищої освіти області та їхні наставники опанували навички підприємництва на практиці. А саме – сформулювали бізнес-ідеї, заснували навчальні мінікомпанії, навчились писати бізнес-план, здобули знання з фінансового, маркетингового управління підприємством, розробили прототипи та випустили власну готову продукцію. Учасникам програми допомагали бізнес-ментори – досвідчені успішні підприємці.

«Курс «Компанія» дав можливість реалізувати себе, додав впевненості у власних силах, надав відчуття сучасного життя, показав Бо підприємництвом ми зустрічаємося одразу як закриваються двері закладу освіти і відкриваються двері першої роботи. Ми починаємо з того, що ми продаємо своє ім’я, аби влаштуватися на роботу. Далі вже кожен сам вирішує – чи створити власне підприємство і розвиватися та втілювати мрії, або бути найманим працівником і так само працювати над своїми ідеями», – розповідає про досвід участь у програмі «Компанія» Діана Яценко, педагогиня Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.

У травні відбудеться регіональний відбір кращих мінікомпаній області, фіналісти якого змагатимуться на всеукраїнському конкурсі «JA компанія року 2024» за перше місце і право представляти Україну на європейському фестивалі підприємництва Gen-E в Італії.

Нагадаємо, у 2024 році подібні ярмарки відбулися в Івано-Франківську (31 березня), Хмельницькому (14 квітня) та Києві (21 квітня). Заключний ярмарок пройде 28 квітня у Львові.