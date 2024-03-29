Як мотивувати дітей вивчати фізику та у яких професіях можна застосувати ці знання

Фізика – впливає на все наше життя, але не всі про це задумуються. Так, завдяки терю ми всі ходимо, а не відриваємось від поверхні землі. В давнину багато фізичних явищ були такі незвідані, що здавалися справжньою магією. І щось магічне таки у фізиці є. Скажімо висота Ейфелевої вежі змінюється в залежності від погоди. Так під дією сонця балки нагріваються і розширюються, а в мороз, навпаки, зменшуються. Як з’ясували дослідники висота вежі ось так може коливатися на понад десять сантиметрів. Утім, для багатьох дітей – фізика це занадто складний предмет, який викликає суцільні труднощі та непорозуміння. Щоб подолати такі непрості стосунки з фізикою варто мотивувати дитину на навчання. І можуть це зробити батьки, шкільний вчитель або репетитор з фізики онлайн.

Як мотивувати дитину до знань з фізики

Діти часто просто не розуміють для чого їм вчити фізику. Змінити ситуацію можна, якщо розказати цікаво і простими словами, а за які явища власне вона відповідає. Так, до прикладу, якби не фізики, ми б досі писали чорнилами, бо саме завдяки їм з’явилась кулькова ручка – в усьому виною – гравітація, за допомогою якого чорнило спускається до паперу. А без магнетизму та звукових хвиль не було б навушників. Та й левової частини побутової техніки не існувало б. А уроки учень міг проспати, бо не було б і будильника, який виник, бо фізики дослідили походження та поширення звуку.

Ще один спосіб мотивувати школяра вчитися – експерименти. Спробуйте разом з дитиною видобути електрику з картоплі. Враження незабутні будуть гарантовані і дітям, і дорослим.

Мотивувати на вивчення фізики може і вчитель:

Практичні роботи та експерименти, видовищні досліди покращують запам’ятовування предмету; Побільше доступної мови та прикладів із життя – дозволяє учню збагнути важливість фізики в повсякденні; Розповідайте історичні події і як з’явився той чи інший винахід в галузі фізики, така наочна демонстрація дає додатковий контекст для розуміння предмету; Повага до учнів та зацікавленість предметом самого вчителя також позитивно вплине на навчальний процес.

Професії, де необхідні знання фізики

А що ж до подальших професій, де фізикаточно знадобиться.

В медицині.

Усі спеціалісти, які працюють з магнітно-резонансними томографами мають розумітися, які фізичні процеси задіяні для його роботи. Фізики винайшли і променеву терапію, лікар повинен розуміти, як ті чи інші типи радіації впливають на ракові клитини.

Новітні технології

Без знань фізики не обійтися ні під час роботи з лазерними принтерами, ні під час створення нових мікросхем.

Енергетика

Усі розробники альтернативних джерел в енергетиці користуються знаннями з фізики. Нині ця галузь дуже прибуткова, тож майбутньому інженеру, який плануватиме як ще з природних ресурсів добути світло, варто поглиблено вивчати фізику.

Інженерія

Розглянемо сферу автомобілебудування та автоспорту. Щоб авто перемогло під час гонок потрібна робота інженерів-фізиків та фізиків-аналітиків, які працюють над кожною деталлю, щоб згодом фізики-механіки втілили всі задумки в життя. Після чого спортивне авто буде показувати просто неймовірні результати.

Наука

У світі високо цінуються фізики-теоретики, ідеї і дослідження яких згодом втілюються у життя. А відмінні знання з фізики можуть принести не просто визнання, а й Нобелівську премію.

Без фізиків не обійдеться і галузь авіабудування, і металургія, а для любителів космосу – це шанс опанувати професію, щоб створювати супутники та космічні кораблі. І це далеко не всі приклади, де знання з фізики вкрай важливі. Вона навколо нас, тож розуміти цей предмет просто необхідно. Саме тому так важливо, щоб школяр розумівся на цьому предметі, бо це шанс нових відкриттів. А якщо виникають труднощі в освіті, батькам врато найти додаткові способи, як покращити знання дитини з фізики. Онлайн-школа BUKISchool допоможе знайти репетитора з фізики, який пояснить складний предмет, продемонструє, як фізика впливає на навколишній світ, а за потребу влаштує цікавий експеримент. І все це разом дозволить подолати страх перед фізикою.