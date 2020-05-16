69 постанов про порушення правил карантину винесли на Тернопільщині станом на 13 травня.

25 із них повернули на доопрацювання, оскільки складені працівниками поліції протоколи не відповідають вимогам статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 21 постанову закрили через відсутність складу правопорушення, а в 11 випадках суд обмежився усним зауваженням. Ще 11 громадянам присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Такі дані наводить громадська органзація “Центр громадського моніторингу та аналітики”. Вони проаналізували судові рішення щодо адмінпротоколів, які були складені на громадян за порушення правил карантину та розповіли через що закривають справи і за що найчастіше штрафують.

«При закритті справи суди керуються підставою статті 62 Конституції України, яка визначає презумпцію невинності, – розповіли представники громадської організації. – Беручи за основу цей правовий принцип, обвинувачення не може базуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведення вини тлумачаться на її користь. Тобто, дії порушника потрібно підкріплювати доказами, свідченнями свідків, а при складанні протоколів це часто не беруть до уваги. В інших випадках справи закривають, коли карантин порушували люди, які працювали на підприємстві. Тобто, громадяни не були суб’єктами господарювання».

В 11 випадках суди визнали людей винними та наклали на них штраф. У більшості випадків, як зазначають у ГО, порушниками стали дрібні підприємці, які продовжували свою господарську діяльність: продавали незапаковані овочі та фрукти, торгували крамом, приймали клієнтів у перукарні, працювали без захисних масок та рукавиць, відпускали будматеріали. За порушення самоізоляції на Тернопільщині оштрафували одного громадянина. З матеріалів справи відомо, що чоловік порушив правила самоізоляції через те, що потрібно було посадити грядки. Оскільки в чоловіка вагітна дружина, допомогти по господарству йому було нікому. За перебування на вулиці без маски винесли 2 постанови. І у двох випадках суд виніс постанови закрити справу через вихід людини на вулицю без маски. Як зазначено у рішенні: “Урядом України запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року, однак такий режим не є режимом надзвичайного стану, не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози”. Ще три справи відкрили за перебування на прибережній зоні Тернопільського ставу. Штраф у 17 тисяч гривень суд постановив одному учаснику компанії, двоє інших фігурантів були неповнолітніми. За інформацією із Реєстру судових рішень, на Тернопільщині не було притягнуто жодної посадової особи за порушення правил карантину.

У “Центрі громадського моніторингу та аналітики” зазначають, що через невідповідність статті 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” конституційним принципам та помилкам, яких допускаються правоохоронці при складанні протоколів, у більшості випадків громадянам вдається довести свою непричетність до порушень карантину та уникнути штрафів.

Нагадаємо, що 17 березня Верховна рада України доповнила Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей”. За це для громадян передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадовців – від 34 до 170 тисяч.

Ольга Трач