З 1 квітня по 31 травня скейт-парк у тернопільському парку Сопільче буде закрито для проведення ремонтних робіт. У зв’язку з цим відвідування спортивного майданчика та катання на його території будуть тимчасово недоступні.

Як повідомляють в управлінні розвитку спорту та фізичної культури, усі пошкоджені елементи й конструкції будуть демонтовані та відремонтовані.

Просимо тернопільських скейтбордистів, роллерів та велосипедистів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а у період ремонту екстрим-парку – тренування проводити у скейт-парку на «Циганці».