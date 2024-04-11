Один з мостів у Тернополі визнали “обмежено придатним”

Науковці з ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Тріада» та ТзОВ «Варто» визнали експлуатаційний стан автомобільного моста через залізничну колію на примиканні вулиці Руська з проспектом Степана Бандери як обмежено придатний. Експерти вимагають негайно обмежити рух цим мостом.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Науковці запропонували тимчасову альтернативу:

•⁠ ⁠обмежити рух мостом для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн;

•⁠ ⁠обмежити кількість смуг руху до двох, розвантаживши дві крайні балки;

•⁠ ⁠встановити вимоги щодо дистанції між транспортними засобами;

•⁠ ⁠максимальна швидкість транспортних засобів – не більше 50 км/год.

“Це рекомендація науковців, до яких маємо прислухатися. Прошу вибачення за тимчасові незручності. Ми не маємо права ризикувати, тому запроваджуємо обмеження”, – зазначив керівник міста.

Детальніше про схему руху громадського транспорту – за посиланням.